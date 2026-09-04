Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 83,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'215 Punkten steht. Die Galenica-Aktie legte bis auf 83,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 30'908 Galenica-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,49 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,79 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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