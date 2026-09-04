Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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04.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Galenica zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 83,20 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 83,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'218 Punkten steht. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 83,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'505 Galenica-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,49 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,79 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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