Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 89,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'815 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 90,30 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'802 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Gewinne von 15,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,55 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,75 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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