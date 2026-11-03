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03.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Mittag ins Plus
Die Aktie von Galenica zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 89,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 90,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'018 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 13,01 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 11,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,55 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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