Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Mittag ins Plus

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 89,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'835 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 90,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'018 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 13,01 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 11,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,55 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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