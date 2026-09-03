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03.09.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 83,60 CHF.

Galenica
83.74 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 83,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'172 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 83,60 CHF. Bei 83,45 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 510 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,79 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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