Galenica Aktie News: Galenica gibt am Nachmittag nach

Um 16:28 Uhr ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 83,35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'195 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Galenica-Aktie bei 83,15 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16'077 Galenica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 23,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 3,66 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,79 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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