Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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03.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Galenica zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Galenica-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 83,40 CHF.
Bei der Galenica-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 83,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'193 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 83,85 CHF. Das Tagestief markierte die Galenica-Aktie bei 83,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,45 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'371 Galenica-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Gewinne von 23,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 3,72 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,79 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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