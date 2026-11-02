|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.11.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gibt am Montagvormittag ab
Die Aktie von Galenica gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 87,50 CHF ab.
Die Galenica-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 87,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,20 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 2'148 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,71 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,23 Prozent.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,55 CHF belaufen.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica gibt am Montagvormittag ab (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Galenica Aktie News: Galenica schiebt sich am Freitagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf (AWP)
|
26.10.26
|Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio. (EQS Group)
|
26.10.26
|Galenica successfully places a bond of over CHF 200 million (EQS Group)
|
26.10.26
|Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf (AWP)
Analysen zu Galenica AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.