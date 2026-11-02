Galenica Aktie News: Galenica gibt am Montagvormittag ab

Die Galenica-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 87,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,20 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 2'148 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,71 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,23 Prozent.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,55 CHF belaufen.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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