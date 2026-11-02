Galenica Aktie News: Galenica am Montagnachmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 88,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'839 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 88,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 87,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'088 Galenica-Aktien den Besitzer.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,45 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 9,21 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,55 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,75 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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