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02.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Galenica. Zuletzt sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 88,45 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 88,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'825 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 88,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 87,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'149 Galenica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF. Mit Abgaben von 9,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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