Galenica Aktie News: Galenica am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 81,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'342 Punkten steht. Im Tief verlor die Galenica-Aktie bis auf 81,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,35 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'663 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 1,23 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,77 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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