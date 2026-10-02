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02.10.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag tiefer

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 81,40 CHF.

Galenica
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 81,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'438 Punkten steht. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,35 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 10'652 Galenica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 1,35 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Galenica am 02.10.2026

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