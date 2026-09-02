Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochvormittag höher

Um 09:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 83,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'145 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie legte bis auf 83,45 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 83,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'754 Galenica-Aktien den Besitzer.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 3,60 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,79 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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