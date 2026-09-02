Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochnachmittag in Grün

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 83,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 83,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,15 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'609 Galenica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Gewinne von 23,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 3,83 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 CHF.

Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,79 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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