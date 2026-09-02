Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochmittag mit Verlusten

Der Galenica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 82,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'091 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Galenica-Aktie bis auf 82,75 CHF ein. Mit einem Wert von 83,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 10'303 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 24,17 Prozent zulegen. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 3,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF aus.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,79 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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