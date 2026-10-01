Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag schwächer

Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 81,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,55 CHF nach. Bei 81,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 875 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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