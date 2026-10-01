Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag schwächer
Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 81,75 CHF.
Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 81,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'456 Punkten liegt. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,55 CHF nach. Bei 81,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 875 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
16:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
12:29
|Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Mittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Galenica AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.