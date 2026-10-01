Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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01.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 81,55 CHF ab.
Die Galenica-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 81,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'393 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 81,20 CHF. Bei 81,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 10'887 Galenica-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,77 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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