Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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01.10.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Mittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 81,30 CHF.
Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 81,30 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Galenica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 81,20 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'161 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 26,69 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 1,23 Prozent sinken.
Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,77 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Galenica am 01.10.2026
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