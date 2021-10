Galenica-Aktie aktuell: Galenica büsst ein

Die Galenica-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0.8 Prozent auf 65.35 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 14'948 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 65.15 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65.55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 25'677 Galenica-Aktien umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3.22 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Galenica AG bietet nach der Ausgliederung der Vifor Pharma AG Produkte und Dienstleistungen für Gesundheit und Schönheit an und unterhält in der Schweiz eines der grössten Apothekennetzwerke. Die Geschäftssegmente des Konzerns sind in Health & Beauty und Services strukturiert sowie in die Bereiche Retail, Products & Brands und Services gegliedert. Die Gesellschaft entwickelt und vertreibt eigene Produkte für die Gesundheit, Schönheit und das Wohlbefinden unter den Marken wie Algifor®, Perskindol®, Triofan® oder Anti-Brumm® wie auch Lizenzprodukte. Im Februar 2017 wurden von der GSK Consumer Healthcare die Kommerzialisierungsrechte für Merfen® und Vita-Merfen®, einschliesslich der Marken und der Zulassung in der Schweiz übernommen. Zusätzlich werden kundenspezifische Logistikdienstleistungen wie Ein- und Verkauf von Produkten sowie deren Lagerhaltung übernommen. Die Amavita, die MediService AG, die Winconcept AG, Sun Store SA und die Coop Vitality Apotheken sind für das Retailgeschäft zuständig. Mit Amavita und Sun Store wie auch in Kooperation mit Coop werden rund 330 eigenen Apotheken und mehr als 150 Partner-Apotheken betrieben. MediService ist als Spezialapotheke auf die spezifische Betreuung zu Hause von Patienten mit chronischen Krankheiten fokussiert. Im Weiteren entwickelt Winconcept Management- und Marketingkonzepte für selbstständige Apotheker, die unter dem Label Feelgood’s agieren. Die Division Services agiert durch Galexis, Unione Farmaceutica Distribuzione, Alloga, Pharmapool, Medifilm sowie HCI Solutions. Als führender Pharmagrossist ist der Konzern verantwortlich für die termingerechte und flächendeckende Versorgung aller Partner im Gesundheitswesen und beliefert Apotheken, Ärzte, Drogerien und Spitäler mit über 100.000 verschiedenen Gesundheitsprodukten. Für pharmazeutische und Healthcare Unternehmen wird eine breite Logistikdienstleistungspalette von der Lagerung und der Verteilung ihrer Produkte in der Schweiz bis zum Inkasso offeriert. Die Organisation und Koordination des Ein- und Verkaufs, der Lagerhaltung und Verteilung für Dritte von Produkten sowie die Ausführung von Auftragsverpackungen (Verblisterung) von Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmittel für Apotheken ergänzen die Angebotspalette. Ausserdem unterhält HCI Solutions eine umfangreiche Datenbanken und entwickelt spezielle Managementlösungen für die vernetzten Apotheken, Ärzte, Praxen und Ärztehäuser. Galenica wurde 1932 gegründet und hat seinen Firmensitz in Bern, Schweiz.

Redaktion finanzen.net