Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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01.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von Galenica zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 83,40 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 83,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'152 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 83,45 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'347 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 3,72 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,79 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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