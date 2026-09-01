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01.09.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Nachmittag freundlich

Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Galenica zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 83,20 CHF.

Galenica
83.34 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten tendiert. Bei 83,80 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,30 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'974 Galenica-Aktien umgesetzt.

Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,79 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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