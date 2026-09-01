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01.09.2026 12:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit grünen Vorzeichen

Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Galenica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 83,35 CHF.

Galenica
82.92 CHF -0.80%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 83,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'026 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 83,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,30 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'658 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 3,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,79 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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