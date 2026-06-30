|Personalie
|
30.06.2026 17:45:00
Galenica-Aktie im Minus: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
Bei dem im vergangenen Jahr von Galenica übernommenen Diagnostikdienstleister Labor Team tritt der Chef ab.
Galenica und Cahen hätten die Beendigung des Arbeitsverhältnisses einvernehmlich vereinbart, hiess es weiter. Übergangsweise übernimmt Thomas Brinkmann, COO und bisheriger stellvertretender CEO, die operative Gesamtverantwortung bei Labor Team. Und der Verwaltungsrat habe die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet.
Als Grund für die Trennung von Cahen nannte Galenica die nächste Phase der Unternehmensentwicklung sowie die Integration von Labor Team in das Galenica-Netzwerk. Galenica hatte die Übernahme vergangenen September abgeschlossen. Seither wird Labor Team als eigenständige Geschäftseinheit "Galenica Diagnostics" im Segment Products & Care geführt.
Im SIX-Handel am Dienstag verliert das Papier zeitweise 0,93 Prozent auf 84,90 CHF.
awp-robot/mk
Bern (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord schliesslich leichter -- DAX beendet Handel stark -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte nach einem neuen Höchststand ins Minus. Der deutsche Leitindex legte hingegen kräftig zu. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.