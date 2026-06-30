Galenica-Aktie im Minus: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026

Alain Cahen, der seit 2021 den CEO-Posten bei Labor Team inne hat, verlässt das Unternehmen per Ende Juni 2026, teilte der Gesundheitskonzern Galenica am Dienstag mit.

Galenica und Cahen hätten die Beendigung des Arbeitsverhältnisses einvernehmlich vereinbart, hiess es weiter. Übergangsweise übernimmt Thomas Brinkmann, COO und bisheriger stellvertretender CEO, die operative Gesamtverantwortung bei Labor Team. Und der Verwaltungsrat habe die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet.

Als Grund für die Trennung von Cahen nannte Galenica die nächste Phase der Unternehmensentwicklung sowie die Integration von Labor Team in das Galenica-Netzwerk. Galenica hatte die Übernahme vergangenen September abgeschlossen. Seither wird Labor Team als eigenständige Geschäftseinheit "Galenica Diagnostics" im Segment Products & Care geführt.

Im SIX-Handel am Dienstag verliert das Papier zeitweise 0,93 Prozent auf 84,90 CHF.

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Bern (awp)