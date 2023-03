Galenica-Aktie: Galenica und Shop Apotheke gründen gemeinsam neue Online-Apotheke für die Schweiz

Galenica und Shop Apotheke Europe Apotheke Europe bündeln ihr Kapazitäten und gehen eine strategische Partnerschaft ein.

Konkret führen das Berner Unternehmen und Shop Apotheke Europe die Geschäftsaktivitäten der Spezialitätenapotheke Mediservice AG und der Online-Apotheke shop-apotheke.ch in einem Joint Venture zusammen. Mit diesem Zusammenschluss entstehe die führende Online-Apotheke der Schweiz, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

An dem Gemeinschaftsunternehmen wird Shop Apotheke Europe 51 Prozent und Galenica 49 Prozent halten, wobei die Transaktion noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden steht. Der Vollzug wird noch im ersten Halbjahr 2023 erwartet.

Die Vereinbarung sieht laut den Angaben vor, dass Galenica 51 Prozent der Aktien von Mediservice an Shop Apotheke Europe verkauft und eine zusätzliche Barzahlung von 29 Millionen Euro leistet. Im Gegenzug erhält Galenica im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Beteiligung von 8 Prozent an Shop Apotheke Europe.

Diese Beteiligung ist aufgeteilt in 1,2 Millionen Aktien von Shop Apotheke Europe, was rund 6 Prozent der nach der Transaktion ausstehenden Aktien bzw. einem Wert von 86 Millionen Euro (volumengewichteter Durchschnittspreis) entspricht. Durch die Barzahlung von 29 Millionen Euro kommen weitere 0,4 Millionen Aktien hinzu, womit sich die 8 Prozent ergeben.

Vorteile für beide Seiten

Die Partnerschaft biete beiden Seiten klare Vorteile, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung von Shop Apotheke und Galenica. So gewinne der Schweizer Gesundheitskonzern eine starke Partnerin für das reine Online-Geschäft und könne mit dem Joint Venture in diesem Bereich schneller und stärker wachsen. Shop Apotheke wiederum könne auf diesem Wege "auf einen Schlag zu einer der führenden Online-Apotheken in der Schweiz werden".

Darüber hinaus versprechen sich die beiden Partner potenzielle Synergien, zum Beispiel in den Bereichen Technologie und Logistik.

Im Zuge der Transaktion hat Galenica seine Zahlen für 2022 angepasst, da die Gruppe nach Umsetzung des Joint Ventures die Mediservice AG dekonsolidieren und das neue Joint Venture at equity in die Konzernrechnung einbeziehen werde. So reduziert sich der konsolidierte Umsatz für 2022 um 11,1 Prozent auf 3,6 Milliarden Franken. Der EBIT liegt mit 190,6 Millionen um 5,1 Prozent unter dem ursprünglich gemeldeten Wert.

Galenica-Ausblick angepasst

Gleichzeitig passt die Gruppe den Ausblick 2023 an. Während Galenica beim Umsatz weiterhin ein Plus zwischen 3 und 6 Prozent erwartet, geht das Unternehmen beim adjustierten EBIT neu von einem Wachstum zwischen 4 und 7 Prozentaus. Ursprünglich war ein Wachstum wie beim Umsatz erwartet worden.

Die Leitung des Joint Ventures soll der bisherige CEO der Mediservice AG, André Lüscher, übernehmen. Neuer Verwaltungsratspräsident wird Stephan Weber, CCO und Mitgründer von Shop Apotheke Europe.

Dieses neue Joint Venture tritt damit in direkte Konkurrenz zum "orangen Riesen" Migros, der Anfang Februar das Schweizer Geschäft der Versandapotheke Zur Rose übernommen hat. Zur Rose hatte den Schritt damit begründet, sich vor allem auf das Deutschland-Geschäft fokussieren zu wollen.

hr/uh

Bern (awp)