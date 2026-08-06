Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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06.08.2026 13:14:00
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica schaut auf ein dynamisches erstes Semester zurück.
Umsatz und Gewinn gesteigert
In den ersten sechs Monaten wuchs der Umsatz der Gruppe um 7,1 Prozent auf 2,14 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Damit hat der Konzern die Wachstumsdynamik der ersten vier Monate in etwa aufrechterhalten, als die Einnahmen um 7,3 Prozent gestiegen waren.
Haupttreiber waren das starke Wachstum im Apothekengeschäft und im Grosshandel, hielt Galenica fest. Aber auch die Geschäftsfelder Home Care und Diagnostics hätten sich als wichtige Wachstumstreiber etabliert.
Apothekengeschäft wächst dynamisch
Das Segment Products & Care verbuchte mit plus 11,5 Prozent auf 967 Millionen Franken das dynamischere Wachstum. Dabei erwies sich die anhaltend hohe Nachfrage nach GLP-1-basierten Abnehmpräparaten erneut als Wachstumstreiber im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente.
Galenica hat mit dem Zukauf des Schweizer Diagnostikdienstleisters Labor Team das Geschäftsfeld Diagnostics aufgebaut. Es habe sich ebenfalls als ein wichtiger Wachstumstreiber entwickelt.
Das zweite Segment Logistics & IT setzte 1,68 Milliarden Franken um, das sind plus 4,2 Prozent. Hier entfiel der Löwenanteil (1,65 Mrd) auf den Grosshandel. Während sich das Ärztesegment aufgrund einer Angebotsanpassung leicht unter Marktniveau entwickelte, gewann Galenica im volumenstarken Apothekenbereich weitere Marktanteile.
Gewinn legt ebenfalls zu
Ähnlich stark wie den Umsatz steigerte Galenica den Gewinn. Den adjustierte EBIT stieg um 7,1 Prozent auf knapp 118 Millionen Franken. Der Reingewinn lag mit knapp 92 Millionen um 1,3 Prozent über dem Vorjahreswert.
Mit den vorgelegten Zahlen hat der Gesundheitskonzern weitestgehend im Rahmen der Analysten-Erwartungen abgeschnitten (AWP-Konsens). Allerdings fällt der Reingewinn deutlich tiefer als erwartet aus.
Ziele für 2026 bestätigt
Für das Gesamtjahr hat Galenica den bisherigen Ausblick bestätigt. So soll der Umsatz 2026 weiterhin um 5 bis 7 Prozent wachsen. Darüber hinaus wird beim adjustierten operativen Gewinn ein Anstieg von 6 bis 8 Prozent angestrebt. Die Dividende soll 2026 mindestens auf Vorjahresniveau zu liegen kommen.
Zudem werden die erwarteten Sonderkosten im Zusammenhang mit der Schliessung der Produktionssparte von Bichsel mit rund 30 Millionen Franken tiefer ausfallen als bisher erwartet. Sie sind im adjustierten EBIT nicht abgebildet. Ursprünglich hatte Galenica Sonderkosten von 35 bis 40 Millionen in Aussicht gestellt.
Die Aktie von Galenica präsentiert sich an der SIX zeitweise mit einem Plus von 0,18 Prozent auf 84,80 CHF.
Bern (awp)
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