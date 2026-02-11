Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'508 -0.1%  SPI 18'628 -0.3%  Dow 50'188 0.1%  DAX 24'871 -0.5%  Euro 0.9131 0.0%  EStoxx50 6'024 -0.4%  Gold 5'092 1.3%  Bitcoin 50'877 -3.8%  Dollar 0.7662 -0.2%  Öl 69.7 0.8% 
Streik bei Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter legen Verkehr lahm - Aktie verliert
Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VW-Aktie leichter: Sechs Milliarden Cashflow - Prämienforderung bei Volkswagen
Ford-Aktie fester: US-Autobauer mit hohem Milliardenverlust
Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
11.02.2026 11:59:30

Galecto Prices $275 Mln Public Offering At $19 Per Share, Stock Down

(RTTNews) - Galecto, Inc. (GLTO), a clinical-stage biotechnology company, announced the pricing of its previously announced public offering of 14.47 million shares at $19.00 per share. The gross proceeds are expected to be approximately $275 million.

Following the news, GLTO is down 3.81%, at $20.70.

The offering is expected to close on or about February 12, 2026.

In addition, Galecto has granted the underwriters a 30-day option to purchase an additional 2.17 million shares of common stock at the public offering price.

Jefferies, Leerink Partners, Evercore ISI and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

GLTO closed Tuesday's trade at $21.52, down 10.33%.

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing

Inside Trading & Investment

09:39 Marktüberblick: Chemiewerte im Aufwind
09:21 SMI tritt auf der Stelle
08:05 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der 25‘000er-Marke ausgebremst
10.02.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
10.02.26 Hochtief und E.ON: Profiteure der deutschen Infrastruktur-Offensive
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Dienstagmittag tiefer
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
UBS Aktie News: UBS gibt am Mittag ab
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
12:07 Aktien Frankfurt: Dax geht auf Abstand zu 25.000 Punkten
12:05 Personalchef: Streiks bei Lufthansa unnötige Eskalation
12:03 WDH: Schlotterbeck-Entscheidung beim BVB soll im März fallen
11:55 AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy setzt Rekordlauf fort - KI-Strombedarf treibt an
11:50 Deutsche Firmen sind schlecht auf den Ernstfall vorbereitet
11:43 ROUNDUP: Salzgitter kauft Spezialisten für Sicherheitsstahl in Dessau
11:31 China meldet 'Durchbruch' für Mondmission nach Raketentest
11:36 Heineken-Aktie profitiert: Bierbrauer streicht bis zu 6.000 Stellen
11:40 BVB-Aktie tiefer: Schlotterbeck-Entscheidung bei Borussia Dortmund soll im März fallen
11:26 AKTIEN IM FOKUS 2: Gerresheimer-Einbruch nach Bilanzverschiebung - Schott stark