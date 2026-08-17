Galectin Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Galectin Therapeutics lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Galectin Therapeutics -0.120 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch