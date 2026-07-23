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23.07.2026 07:12:36

Galderma setzt sich nach starkem H1 höhere Umsatzziele

Zug (awp) - Galderma schaut auf ein schwungvolles Wachstum im ersten Semester 2026 zurück. Das Wachstum sei breit über alle Sparten und Regionen abgestützt gewesen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Vor diesem Hintergrund traut sich Galderma im Gesamtjahr denn auch mehr Umsatz zu.

Zwischen Januar und Juni setzte Galderma 3,13 Milliarden US-Dollar um und damit 28,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 24,6 Prozent, wie aus dem Communiqué hervorgeht.

Das Umsatzplus sei auf höhere Verkaufsvolumina aber auch den Mix an Produkten zurückzuführen. Galderma verkauft sowohl "injizierbare Ästhetik" wie etwa Faltenspritzen als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong.

Zweistellige Wachstumsraten

Im Geschäft mit ästhetischen Behandlungen, zu denen unter anderem Faltenbehandlungen mit Botulinumtoxin sowie Hautfüller zählen, stieg der Umsatz währungsbereinigt um 12,1 Prozent auf 1,4 Milliarden. Wachstumstreiber waren vor allem die hohe Nachfrage nach Faltenbehandlungen, die Einführung neuer Produkte sowie weitere Marktanteilsgewinne. Im Bereich medizinische Hautpflege legte der Umsatz um 16,4 Prozent auf 848 Millionen Dollar zu, getragen durch eine starke Nachfrage nach den Marken Cetaphil und Alastin, einen stark wachsenden E-Commerce-Kanal sowie zahlreiche Produktinnovationen und internationale Markteinführungen.

Am dynamischsten entwickelte sich das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gegen Hautkrankheiten, dessen Umsatz um knapp 68 Prozent auf ebenfalls 848 Millionen zulegte. Hauptgrund war die erfolgreiche Einführung des Medikaments Nemluvio gegen entzündliche Hauterkrankungen, das bereits mehr als die Hälfte der Segmenterlöse ausmachte, während zugleich das etablierte Dermatologie-Portfolio von einer niedrigen Vorjahresbasis und verzögerten Generikaeintritten profitierte.

Marge deutlich verbessert

Noch stärker als die Umsätze steigerte Galderma im Berichtszeitraum sein Betriebsergebnis vor Abschreibungen. Der Core-EBITDA lag mit 802 Millionen US-Dollar währungsbereinigt um 42,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 328 Basispunkte auf 25,6 Prozent. Galderma begründet das Plus unter anderem mit dem Umsatzwachstum und einer günstigen zeitlichen Verteilung der operativen Kosten.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Galderma die durchschnittlichen Analysten-Schätzungen (AWP Konsens) übertroffen.

Ausblick erhöht

Vor dem Hintergrund der breit abgestützten Geschäftsentwicklung hat Galderma die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 19 bis 21 Prozent statt wie bislang 17 bis 20 Prozent. Derweil wird für die Kern-EBITDA-Marge 2026 weiterhin ein Wert von etwa 26 Prozent zu konstanten Währungen angepeilt.

hr/ls

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