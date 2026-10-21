|Neue Studienergebnisse
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21.10.2026 13:19:00
Galderma legt neue Studiendaten zu injizierbaren Ästhetikprodukten vor - Aktie steigt
Galderma stellt auf dem Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress in Dubai vom 21. bis 23. Oktober 2026 neue wissenschaftliche Daten aus seinem Portfolio für injizierbare Ästhetik vor.
Die vorgestellten Daten zeigen unter anderem erweiterte Anwendungsgebiete für Sculptra und Restylane bei Gesichts- und Körperbehandlungen sowie hohe Wirksamkeit und Patientenzufriedenheit, wie Galderma am Mittwoch bekanntgab.
Die Galderma-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,52 Prozent höher bei 175,91 Franken.
awp-robot/hr
Zug (awp)
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Galderma am 21.10.2026
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