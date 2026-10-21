|Neue Studienergebnisse
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21.10.2026 09:30:00
Galderma legt neue Studiendaten zu injizierbaren Ästhetikprodukten vor
Galderma stellt auf dem Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress in Dubai vom 21. bis 23. Oktober 2026 neue wissenschaftliche Daten aus seinem Portfolio für injizierbare Ästhetik vor.
Die vorgestellten Daten zeigen unter anderem erweiterte Anwendungsgebiete für Sculptra und Restylane bei Gesichts- und Körperbehandlungen sowie hohe Wirksamkeit und Patientenzufriedenheit, wie Galderma am Mittwoch bekanntgab.
awp-robot/hr
Zug (awp)
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