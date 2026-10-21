Galderma legt neue Studiendaten zu injizierbaren Ästhetikprodukten vor

Der Spezialist für Hautpflege präsentiert acht wissenschaftliche Abstracts, ein Symposium und sechs Meet-the-Expert-Sitzungen zu den Produkten Relfydess, Sculptra und der Restylane-Reihe.

Die vorgestellten Daten zeigen unter anderem erweiterte Anwendungsgebiete für Sculptra und Restylane bei Gesichts- und Körperbehandlungen sowie hohe Wirksamkeit und Patientenzufriedenheit, wie Galderma am Mittwoch bekanntgab.

awp-robot/hr

Zug (awp)