Galderma-IPO: Investmentbanken haben Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt - Galderma-Aktie im Minus

Insgesamt konnten sie damit weitere 5,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 53 Franken kaufen, entsprechend einer Gesamtsumme von 298 Millionen Franken, wie Galderma am Dienstagabend mitteilte.

Beim Börsengang am vergangenen Freitag waren bereits rund 37,5 Millionen Aktien platziert worden. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich laut den Angaben nun auf 2,3 Milliarden Franken. Mit der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption dürfte sich der Free Float, also der an der Börse handelbare Anteil von Galderma, auf 22,8 Prozent von bisher 20,4 Prozent erhöhen, wie es weiter heisst. Begleitet werde das IPO (Initial Public Offering) von den US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley sowie von der UBS.

Galderma hatte beim Börsengang am vergangenen Freitag einen guten Start am Schweizer Aktienmarkt hingelegt. Bereits am ersten Handelstag stiegen die zu 53 Franken ausgegebenen Titel der einstigen Nestlé-Sparte bis auf 64 Franken. Am Dienstagabend schlossen die Titel an der Börse SIX bei 63,85 Franken. Beim Galderma-IPO handelte es sich um den grössten Börsengang in der Schweiz seit 2017.

Die Galderma-Aktie gab an der SIX schlussendlich um 2,27 Prozent auf 62,40 Franken nach.

tp/

Zürich (awp)