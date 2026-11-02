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02.11.2026 18:12:36
Galderma: Finanzchef geht, zwei neue Verwaltungsrätinnen kommen
Zug (awp) - Beim Galderma kommt es zu einem Wechsel an der Finanzspitze. Finanzchef Luigi La Corte hat sich entschieden, das Unternehmen für eine neue berufliche Herausforderung zu verlassen, wie der Hautpflegekonzern am Montagabend mitteilte.
La Corte werde seine Aufgaben als Finanzchef während einer Übergangsphase weiterhin wahrnehmen, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, heisst es. Weitere Einzelheiten zur Nachfolgeregelung und zum Zeitplan sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Rosalind Brewer und Petra Rumpf als neue Mitglieder des Gremiums vor. Die beiden Kandidatinnen verfügten über umfangreiche Führungs- und Governance-Erfahrung sowie Fachkenntnisse in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen, Medizintechnik und Biowissenschaften, heisst es.
Mit den vorgeschlagenen Neuzugängen will Galderma den Verwaltungsrat im Hinblick auf das weitere Wachstum des Unternehmens stärken. Die maximale Zahl der Verwaltungsräte wird von 10 auf 11 erhöht. Brewer soll zudem in den Vergütungsausschuss gewählt werden.
Über die Anträge sollen die Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 3. Dezember 2026 um 14.00 Uhr entscheiden. Das Treffen findet virtuell statt.
awp-robot/uh/cg
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