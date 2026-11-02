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02.11.2026 18:12:36

Galderma: Finanzchef geht, zwei neue Verwaltungsrätinnen kommen

Zug (awp) - Beim Galderma kommt es zu einem Wechsel an der Finanzspitze. Finanzchef Luigi La Corte hat sich entschieden, das Unternehmen für eine neue berufliche Herausforderung zu verlassen, wie der Hautpflegekonzern am Montagabend mitteilte.

La Corte werde seine Aufgaben als Finanzchef während einer Übergangsphase weiterhin wahrnehmen, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, heisst es. Weitere Einzelheiten zur Nachfolgeregelung und zum Zeitplan sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Rosalind Brewer und Petra Rumpf als neue Mitglieder des Gremiums vor. Die beiden Kandidatinnen verfügten über umfangreiche Führungs- und Governance-Erfahrung sowie Fachkenntnisse in den Bereichen Konsumgüter, Gesundheitswesen, Medizintechnik und Biowissenschaften, heisst es.

Mit den vorgeschlagenen Neuzugängen will Galderma den Verwaltungsrat im Hinblick auf das weitere Wachstum des Unternehmens stärken. Die maximale Zahl der Verwaltungsräte wird von 10 auf 11 erhöht. Brewer soll zudem in den Vergütungsausschuss gewählt werden.

Über die Anträge sollen die Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 3. Dezember 2026 um 14.00 Uhr entscheiden. Das Treffen findet virtuell statt.

awp-robot/uh/cg

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.75 SGB0YU
Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’325.33 8.76 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
Long 13’829.45 13.84 S05FBU
Long 13’253.37 8.92 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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