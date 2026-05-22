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22.05.2026 18:36:36
Galderma erhält FDA-Zulassung für Differin Epiduo als rezeptfreies Akne-Mittel
Zug (awp) - Galderma hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Zulassung für die rezeptfreie Abgabe des Akne-Mittels Differin Epiduo erhalten. Dies ist für Personen ab 12 Jahren zugelassen, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend heisst.
Das Präparat sei bisher verschreibungspflichtig gewesen. Ab dem Sommer 2026 soll es in den USA bei den grössten Detailhändlern erhältlich sein. Dazu zählten Walmart, Ulta, Target and Amazon, schreibt das Unternehmen weiter. Ausserhalb der USA bleibe Epiduo verschreibungspflichtig.
awp-robot/cg
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