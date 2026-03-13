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13.03.2026 18:18:36
Galderma: EQT hat Ausstieg aus Hautpflegekonzern abgeschlossen
Zürich (awp) - Der Finanzinvestor EQT hat seinen Ausstieg aus Galderma abgeschlossen. Die EQT-Tochter Sunshine SwissCo GmbH habe zusammen mit anderen Aktionären die Platzierung von 34 Millionen Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens am (heutigen) Freitag vollzogen.
Daraus seien den Aktionären 4,9 Milliarden Franken zugeflossen, teilte EQT in einem Communiqué mit. Davon habe EQT 1,3 Milliarden Franken erhalten.
Die 34 Millionen Aktien entsprachen gut 14 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von Galderma. Mit dem Ausstieg von EQT und der anderen Aktionäre steigt der Free Float von Galderma von 65 Prozent auf rund 80 Prozent.
EQT gehörte zu den Altaktionären von Galderma. Seit dem Börsengang (IPO) des Hautpflegekonzerns im Jahre 2024 habe EQT 21 Milliarden Franken aus Anteilsverkäufen realisiert, teilte die Finanzgesellschaft weiter mit.
jb/cf
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