Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’482 -0.2%  SPI 18’598 -0.1%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’222 0.1%  Euro 0.9063 -0.1%  EStoxx50 5’873 0.0%  Gold 5’165 0.5%  Bitcoin 56’945 0.6%  Dollar 0.7799 0.1%  Öl 83.5 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sector Perform von RBC Capital Markets für adidas-Aktie
Continental-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co. uneinheitlich: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Symrise-Aktie mit Equal Weight
Neutral von UBS AG für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Suche...
Plus500 Depot
05.03.2026 13:57:36

Galderma auf Wachstumskurs - Nemluvio als neuer Umsatzmotor

(Zusammenfassung)

Zug (awp) - Beim Hautpflege-Konzern Galderma laufen die Geschäfte rund. Das gilt sowohl für das zurückliegende Geschäftsjahr als auch das bereits begonnene 2026. Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch das noch recht frisch lancierte Nemluvio. Es erweist sich als Milliarden-Treiber.

Mit den am Donnerstag vorgelegten Jahreszahlen hat Galderma die eigene Prognose erfüllt und lag damit auch im Rahmen der Analysten-Schätzungen. So steigerte das Unternehmen die Einnahmen um 18,1 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen waren es 17,7 Prozent. Galderma selbst hatte sich ein Plus zwischen 17,0 und 17,7 Prozent zum Ziel gesetzt.

Getragen wurde das Wachstum durch ein starkes Volumenwachstum in allen Bereichen, wie CEO Flemming Ørnskov im Gespräch mit AWP Finanznachrichten betonte. Dabei sei es Galderma auch gelungen, in allen Bereichen Marktanteile zu gewinnen, sagte der Unternehmens-Chef weiter. "Im ästhetischen Bereich konnten wir Marktanteile bei Neuro-Modulatoren in nahezu allen Regionen gewinnen." Galderma verkauft sowohl "injizierbare Ästhetik" wie etwa Faltenspritzen als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong.

Erfolgreiche Markteinführung

Einen regelrechten Umsatz-Turbo hat der Konzern allerdings mit seinem Nemluvio gezündet. Das Mittel wird zur Behandlung von atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis eingesetzt - beides Hauterkrankungen, die sich durch Symptome wie anhaltenden Juckreiz oder Hautläsionen auszeichnen.

Wie der Konzernlenker weiter erklärte, habe sich Nemluvio als deutlich stärkeres Produkt etabliert als ursprünglich erwartet. "Die Gründe dafür liegen sowohl im stark wachsenden Markt als auch im gestärkten klinischen Profil des Produkts, das zunehmend als Erstwahl für Patienten mit atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis genutzt wird."

Als besonders erfolgreich bezeichnet Ørnskov die Entwicklung in den USA. Dort ist das Mittel seit Ende 2024 zugelassen, so dass 2025 das erste volle Absatz-Jahr darstellte. Von den 452 Millionen Dollar Umsatz stamme denn auch der Grossteil aus den USA.

Spitzenziele verdoppelt

Angefeuert von dieser starken Lancierung hat Galderma denn auch seine Erwartungen an den Wirkstoff verdoppelt. Neu traut das Management Nemluvio einen Spitzenumsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar zu. Bislang lag die Prognose bei mehr als 2 Milliarden. "Zudem halten wir es für durchaus möglich, dass Nemluvio bereits 2026 - und damit fast ein Jahr früher als erwartet - profitabel wird."

Ebenfalls zufrieden zeigt sich der Galderma-Chef mit der Geschäftsentwicklung der Schönheitsprodukte (Injectable Aesthetics). So habe der Neuromodulator Relfydess ein starkes Einführungsjahr und gewann bedeutende Marktanteile hinzu. aber auch bei den sogenannten Fillern und Biostimulatoren gewann Galderma Marktanteile hinzu. Dabei setzte der altgediente Biostimulator Sculptra seine starke Entwicklung fort. Laut Ørnskov gehört das Präparat zu den Gewinnern der GLP-1-Abnehmwelle. Denn viele Betroffene suchten nach Möglichkeiten gerade im Gesicht die Spuren des starken Gewichtsverlustes zu reduzieren.

Von dem Wachstum getragen erzielte Galderma auf der Gewinnseite ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Core-EBITDA) von 1,2 Milliarden US-Dollar (+18,9%). Die entsprechende Marge lag bei 23,3 Prozent. Der Kern-Reingewinn wird auf 871 Millionen (VJ 496 Mio) beziffert.

Für 2026 peilt das Unternehmen ein Umsatzwachstum zwischen 17 und 20 Prozent an. Die Kern-EBITDA-Marge soll 2026 bei etwa 26 Prozent zu konstanten Währungen zu liegen kommen

hr/rw

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:31 Marktüberblick: Broadcom erfreut nachbörslich
09:01 SMI leicht erholt
08:56 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Telekomsektor – Starke Verbindung/Givaudan – Führungswechsel
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’078.12 19.30 S0WBHU
Short 14’342.33 13.93 S7LBMU
Short 14’877.46 8.95 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’481.68 05.03.2026 13:41:42
Long 12’951.66 19.58 STVB8U
Long 12’665.41 13.93 SO0BYU
Long 12’122.65 8.95 SSBBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: In diese Aktien investiert Fisher Asset Management
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.