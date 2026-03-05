Galderma auf Wachstumskurs - Nemluvio als neuer Umsatzmotor

(Zusammenfassung)

Zug (awp) - Beim Hautpflege-Konzern Galderma laufen die Geschäfte rund. Das gilt sowohl für das zurückliegende Geschäftsjahr als auch das bereits begonnene 2026. Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch das noch recht frisch lancierte Nemluvio. Es erweist sich als Milliarden-Treiber.

Mit den am Donnerstag vorgelegten Jahreszahlen hat Galderma die eigene Prognose erfüllt und lag damit auch im Rahmen der Analysten-Schätzungen. So steigerte das Unternehmen die Einnahmen um 18,1 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar. Zu konstanten Wechselkursen waren es 17,7 Prozent. Galderma selbst hatte sich ein Plus zwischen 17,0 und 17,7 Prozent zum Ziel gesetzt.

Getragen wurde das Wachstum durch ein starkes Volumenwachstum in allen Bereichen, wie CEO Flemming Ørnskov im Gespräch mit AWP Finanznachrichten betonte. Dabei sei es Galderma auch gelungen, in allen Bereichen Marktanteile zu gewinnen, sagte der Unternehmens-Chef weiter. "Im ästhetischen Bereich konnten wir Marktanteile bei Neuro-Modulatoren in nahezu allen Regionen gewinnen." Galderma verkauft sowohl "injizierbare Ästhetik" wie etwa Faltenspritzen als auch die hierzulande bekannte Sonnencreme Daylong.

Erfolgreiche Markteinführung

Einen regelrechten Umsatz-Turbo hat der Konzern allerdings mit seinem Nemluvio gezündet. Das Mittel wird zur Behandlung von atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis eingesetzt - beides Hauterkrankungen, die sich durch Symptome wie anhaltenden Juckreiz oder Hautläsionen auszeichnen.

Wie der Konzernlenker weiter erklärte, habe sich Nemluvio als deutlich stärkeres Produkt etabliert als ursprünglich erwartet. "Die Gründe dafür liegen sowohl im stark wachsenden Markt als auch im gestärkten klinischen Profil des Produkts, das zunehmend als Erstwahl für Patienten mit atopischer Dermatitis und Prurigo nodularis genutzt wird."

Als besonders erfolgreich bezeichnet Ørnskov die Entwicklung in den USA. Dort ist das Mittel seit Ende 2024 zugelassen, so dass 2025 das erste volle Absatz-Jahr darstellte. Von den 452 Millionen Dollar Umsatz stamme denn auch der Grossteil aus den USA.

Spitzenziele verdoppelt

Angefeuert von dieser starken Lancierung hat Galderma denn auch seine Erwartungen an den Wirkstoff verdoppelt. Neu traut das Management Nemluvio einen Spitzenumsatz von mehr als 4 Milliarden US-Dollar zu. Bislang lag die Prognose bei mehr als 2 Milliarden. "Zudem halten wir es für durchaus möglich, dass Nemluvio bereits 2026 - und damit fast ein Jahr früher als erwartet - profitabel wird."

Ebenfalls zufrieden zeigt sich der Galderma-Chef mit der Geschäftsentwicklung der Schönheitsprodukte (Injectable Aesthetics). So habe der Neuromodulator Relfydess ein starkes Einführungsjahr und gewann bedeutende Marktanteile hinzu. aber auch bei den sogenannten Fillern und Biostimulatoren gewann Galderma Marktanteile hinzu. Dabei setzte der altgediente Biostimulator Sculptra seine starke Entwicklung fort. Laut Ørnskov gehört das Präparat zu den Gewinnern der GLP-1-Abnehmwelle. Denn viele Betroffene suchten nach Möglichkeiten gerade im Gesicht die Spuren des starken Gewichtsverlustes zu reduzieren.

Von dem Wachstum getragen erzielte Galderma auf der Gewinnseite ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Core-EBITDA) von 1,2 Milliarden US-Dollar (+18,9%). Die entsprechende Marge lag bei 23,3 Prozent. Der Kern-Reingewinn wird auf 871 Millionen (VJ 496 Mio) beziffert.

Für 2026 peilt das Unternehmen ein Umsatzwachstum zwischen 17 und 20 Prozent an. Die Kern-EBITDA-Marge soll 2026 bei etwa 26 Prozent zu konstanten Währungen zu liegen kommen

hr/rw