Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’157 -0.1%  SPI 18’206 0.0%  Dow 48’674 0.4%  DAX 24’561 -0.6%  Euro 0.9284 0.3%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’830 1.4%  Bitcoin 69’731 0.0%  Dollar 0.7935 0.5%  Öl 65.0 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Galderma-Aktie: Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren definitiv beendet
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Moody‘s passt Rating für RENK-Aktie nach oben an: Auch Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Blick
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Suche...
eToro entdecken

Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Streitigkeiten 21.01.2026 18:05:03

Galderma-Aktie: Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren definitiv beendet

Galderma-Aktie: Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren definitiv beendet

Galderma kann einen endgültigen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren ziehen.

Ipsen
123.73 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen
Das Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer habe einen Schiedsspruch erlassen, der die Beendigung der 2014 in diesem Bereich geschlossenen Partnerschaft bestätigt, teilte der Hautpflegespezialist am Mittwoch mit.

Die Partnerschaft beschränkte sich lediglich auf die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der frühen Neuromodulator-Pipeline der Unternehmen für ästhetische Indikationen. Galderma begrüsst laut Mitteilung, dass das Schiedsgericht nun Klarheit in dieser Frage gebracht hat. Der Entscheid habe keine Auswirkungen auf die Vermarktung des Neuromodulator-Portfolios von Galderma.

Streitigkeiten mit Partner Ipsen

Die Streitigkeiten mit der französischen Pharmafirma Ipsen dauern schon länger. Bereits 2023 hatte die internationale Handelskammer ICC einen Schiedsspruch zu dem von Galderma im Jahr 2021 eingeleiteten Schiedsverfahren erlassen. Es ging um unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Strategie für das Einreichen von Zulassungsanträgen für RelabotulinumtoxinA zwischen Galderma und seinem Partner Ipsen.

Ipsen seinerseits hatte im Sommer 2023 bekanntgegeben, die 2014 geschlossene Neurotoxin-Partnerschaft mit Galderma zu beenden. Die Partnerschaft im Bereich Forschung und Entwicklung hingegen wurde damals nicht gekündigt.

cf/mk

Lausanne (awp)

Weitere Links:

Galderma-Aktie in Rot: Konzern startet Phase-II-Studie mit Nemolizumab

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Ipsen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

16:56 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
09:23 SMI-Anleger drücken weiter auf Verkaufsknopf
07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter abwärts
20.01.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
20.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’683.67 19.66 UFLBSU
Short 13’955.45 13.86 SJLB4U
Short 14’477.39 8.96 SY6B1U
SMI-Kurs: 13’156.81 21.01.2026 17:31:36
Long 12’613.33 19.95 SYWB0U
Long 12’306.54 13.72 S6EBMU
Long 11’797.58 8.99 S79B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Galderma 153.30 -0.33% Galderma
Ipsen 123.73 0.61% Ipsen

Meistgelesene Nachrichten

BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer
DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:04 Volkswagen-Autosparte übertrifft Ziel für Finanzmittelzufluss
18:59 ROUNDUP: Rund 1.700 weniger Beschäftigte - Tesla: Normale Schwankung
18:39 Sondergipfel in Brüssel: EU berät über Trumps Grönland-Kurs
18:26 ROUNDUP: Trump will Selenskyj treffen
18:26 US-Anleihen legen etwas zu - Trump-Rede bewegt kaum
18:21 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Beruhigung - Trump vermeidet in Davos Eskalation
18:18 HINTERGRUND: Trump und 'das große, schöne Stück Eis'
18:16 Merz kommt am Aschermittwoch nach Rheinland-Pfalz
18:14 Börse Wien Schluss: Anleger werden doch wieder zuversichtlicher
18:10 DAVOS/ROUNDUP 2: Trump bekräftigt US-Besitzanspruch auf Grönland