Galderma-Aktie: Zusammenarbeit mit Ipsen im Bereich Neuromodulatoren definitiv beendet

Das Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer habe einen Schiedsspruch erlassen, der die Beendigung der 2014 in diesem Bereich geschlossenen Partnerschaft bestätigt, teilte der Hautpflegespezialist am Mittwoch mit.

Die Partnerschaft beschränkte sich lediglich auf die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der frühen Neuromodulator-Pipeline der Unternehmen für ästhetische Indikationen. Galderma begrüsst laut Mitteilung, dass das Schiedsgericht nun Klarheit in dieser Frage gebracht hat. Der Entscheid habe keine Auswirkungen auf die Vermarktung des Neuromodulator-Portfolios von Galderma.

Streitigkeiten mit Partner Ipsen

Die Streitigkeiten mit der französischen Pharmafirma Ipsen dauern schon länger. Bereits 2023 hatte die internationale Handelskammer ICC einen Schiedsspruch zu dem von Galderma im Jahr 2021 eingeleiteten Schiedsverfahren erlassen. Es ging um unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Strategie für das Einreichen von Zulassungsanträgen für RelabotulinumtoxinA zwischen Galderma und seinem Partner Ipsen.

Ipsen seinerseits hatte im Sommer 2023 bekanntgegeben, die 2014 geschlossene Neurotoxin-Partnerschaft mit Galderma zu beenden. Die Partnerschaft im Bereich Forschung und Entwicklung hingegen wurde damals nicht gekündigt.

cf/mk

Lausanne (awp)