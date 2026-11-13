Galderma-Aktie: Zulassung für Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kiefer

Es ist die weltweit erste Zulassung des Produkts für den Kieferbereich, wie der Hautpflege-Konzern am Freitag bekanntgab. Für die Kinnbehandlung ist Restylane Shaype bereits in Europa, Brasilien, Kanada und Thailand zugelassen.

Restylane Shaype ist ein Hyaluronsäure-Gel, das fester ist als herkömmliche Füllstoffe und laut Hersteller eine knochenähnliche Stützwirkung erzeugen soll. In einer klinischen Studie zur Kinnbehandlung über zwölf Monate zeigten 83 Prozent der Teilnehmer nach drei Monaten eine verbesserte Kontur und Definition. 84 Prozent der Patienten gaben an, sich erneut behandeln lassen zu wollen.

Für die Kieferlinie zeigte eine separate Studie, dass Restylane Shaype einer Nicht-Behandlung überlegen war. Die Verbesserungen hielten laut Galderma bis zu zwei Jahre an. 70 Prozent der Patienten berichteten von einer höheren Zufriedenheit mit ihrem Erscheinungsbild.

awp-robot/hr

Zug (awp)