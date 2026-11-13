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13.11.2026 07:56:06
Galderma-Aktie: Zulassung für Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kiefer
Galderma hat in Mexiko eine Zulassung für sein Filler-Produkt Restylane Shaype erhalten - sowohl zur Kinnvergrösserung als auch zur Definition der Kieferlinie.
Restylane Shaype ist ein Hyaluronsäure-Gel, das fester ist als herkömmliche Füllstoffe und laut Hersteller eine knochenähnliche Stützwirkung erzeugen soll. In einer klinischen Studie zur Kinnbehandlung über zwölf Monate zeigten 83 Prozent der Teilnehmer nach drei Monaten eine verbesserte Kontur und Definition. 84 Prozent der Patienten gaben an, sich erneut behandeln lassen zu wollen.
Für die Kieferlinie zeigte eine separate Studie, dass Restylane Shaype einer Nicht-Behandlung überlegen war. Die Verbesserungen hielten laut Galderma bis zu zwei Jahre an. 70 Prozent der Patienten berichteten von einer höheren Zufriedenheit mit ihrem Erscheinungsbild.
awp-robot/hr
Zug (awp)
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