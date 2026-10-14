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Übernahme 14.10.2026 07:12:37

Galderma-Aktie: Zukauf von Hautpflegemarke Zo Skin Health

Galderma-Aktie: Zukauf von Hautpflegemarke Zo Skin Health

Galderma übernimmt die Hautpflegemarke Zo Skin Health für 1,5 Milliarden US-Dollar.

Galderma geht auf Einkaufstour. Für 1,5 Milliarden US-Dollar verleibt sich der Hautpflegekonzern die US-amerikanische Hautpflegemarke ZO Skin Health ein.

Mit der Übernahme will Galderma das Geschäft mit medizinischer Hautpflege stärken und das Wachstum im Segment der über Ärztinnen und Ärzte vertriebenen Hautpflegeprodukte vorantreiben, wie aus einem Communiqué vom Mittwoch hervorgeht.

Man habe mit ZO Skin Health eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent unterzeichnet. Verkäufer sind unter anderem von Blackstone Tactical Opportunities verwaltete Fonds sowie die Familie des Markengründers Zein Obagi. Der Kaufpreis von 1,5 Milliarden Dollar werde vollständig in bar bezahlt und durch vorhandene liquide Mittel sowie Bankfinanzierungen gedeckt.

Die Bartransaktion soll im vierten Quartal 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Abschlussbedingungen. Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach dem Abschluss dürfte der Zukauf ergebnisneutral auf den bereinigten Gewinn je Aktie (Core EPS) wirken. Für 2027 rechnet Galderma mit einer leichten Verwässerung der bereinigten Ebitda-Marge. Ab 2028 soll die Marge wieder ungefähr dem Gruppendurchschnitt entsprechen.

Ergänzung des bestehenden Portfolios

Mit ZO Skin Health erweitert Galderma das Hautpflegegeschäft, zu dem bereits die Marken Cetaphil und Alastin gehören. Die beiden Marken ZO Skin Health und Alastin ergänzen sich nach Angaben des Unternehmens insbesondere durch ihre unterschiedlichen Schwerpunkte.

ZO Skin Health bietet ein breites Sortiment an medizinisch orientierten Hautpflegeprodukten für die tägliche Anwendung. Die Behandlungen basieren unter anderem auf Retinol und Säuren und folgen strukturierten Pflegeroutinen. Alastin konzentriert sich dagegen vor allem auf regenerative Hautpflege mit Peptiden zur Unterstützung der Haut vor und nach dermatologischen sowie ästhetischen Eingriffen.

Durch die Kombination der beiden Marken könne Galderma künftig sowohl die tägliche Hautpflege als auch die Pflege rund um medizinische und ästhetische Behandlungen umfassender abdecken, heisst es. Davon verspricht sich der Konzern zusätzliche Wachstumschancen und eine stärkere Position bei Dermatologen, plastischen Chirurgen und weiteren Fachleuten.

ZO Skin Health wurde vom Dermatologen Zein Obagi gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine im US-Bundesstaat Kalifornien.

Zug (awp)

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