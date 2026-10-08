Galderma-Aktie stabil: Präsentation von Langzeitdaten zu Nemluvio bei Neurodermitis

Bei Patienten ab 12 Jahren, die in der Studie früh auf die Behandlung ansprachen, hielten demnach deutliche Verbesserungen von Hautbild und Juckreiz über drei Jahre an.

Die Daten werden vom 8. bis 11. Oktober 2026 an der Fall Clinical Dermatology Conference in Las Vegas präsentiert, wie der Hautpflege-Konzern in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb. Die Auswertung umfasste 295 Patienten, die nach 16 Wochen Behandlung eine klinische Verbesserung gezeigt hatten und danach weiterbehandelt wurden.

Nach drei Jahren (Woche 152) erreichten 76 Prozent der Patienten eine klare oder nahezu klare Haut. 80 Prozent erzielten eine mindestens 90-prozentige Verbesserung der Krankheitsschwere, und ebenso viele erreichten einen juckreizfreien oder nahezu juckreizfreien Zustand.

In einer separaten Auswertung der gesamten Langzeitstudie mit 1903 Patienten zeigte Nemluvio nach drei Jahren ebenfalls anhaltende Wirksamkeit. Bis zu 91 Prozent der Patienten erreichten eine mindestens 75-prozentige Verbesserung der Ekzem-Schwere. Das Sicherheitsprofil blieb laut Galderma über den gesamten Zeitraum stabil, ohne neue Sicherheitssignale.

Nemluvio ist in den USA zur Behandlung von Neurodermitis bei Patienten ab 12 Jahren sowie von Prurigo nodularis (einer chronischen Hauterkrankung mit stark juckenden Knötchen) bei Erwachsenen zugelassen. Weltweit ist das Medikament in mehr als 40 Ländern für Jugendliche und Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis sowie für Erwachsene mit Prurigo nodularis zugelassen.

Zeitweise notiert de Galderma-Aktie auf Vortagesniveau bei 162,70 CHF.

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Zug (awp)