Galderma-Aktie sinkt: Hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Schläfenkorrektur mit Filler Restylane Volyme

Damit habe das Produkt die Ziele der Studie erreicht, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Bei 94,4 Prozent der behandelten Patienten habe sich der Befund nach sechs Monaten um mindestens eine Stufe verbessert, verglichen mit 2,0 Prozent in der unbehandelten Kontrollgruppe, so die Mitteilung weiter. An der Studie nahmen 162 Erwachsene an sechs Standorten in China teil.

Hohe Zufriedenheit bei behandelten Patienten

Die Teilnehmer wurden im Verhältnis 2:1 entweder der Behandlungsgruppe oder einer Kontrollgruppe ohne Behandlung zugeteilt. Die Beobachtung erstreckte sich über zwölf Monate. Mehr als 84 Prozent der behandelten Patienten waren mit dem natürlichen Aussehen und Anfühlen ihrer Schläfen zufrieden. Es traten auch keine behandlungsbedingten schwerwiegenden Nebenwirkungen auf.

Galderma will Restylane-Portfolio in China ausbauen

Restylane Volyme ist in China bereits für die Behandlung der mittleren Gesichtspartien zugelassen. Die neue Studie liefert Belege für den Einsatz bei eingesunkenen Schläfen, für die es in China bisher nur wenige Behandlungsoptionen gibt. Galderma will das Restylane-Portfolio in China weiter ausbauen.

Galderma-Papiere verlieren im SIX-Handel zur Wochenmitte stellenweise 0,55 Prozent auf 152,45 Franken.

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Zug (awp)