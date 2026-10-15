Galderma-Aktie: Neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern vorgelegt

Die Daten sollen an der Jahrestagung der Pediatric Dermatology Research Alliance vom 15. bis 17. Oktober in den USA präsentiert werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

In der klinischen Phase-II-Studie wurden Kinder über 52 Wochen mit Nemolizumab plus einer äusserlich angewendeten Therapie behandelt. Die Ergebnisse zeigen, dass Nemolizumab Juckreiz, Schlafstörungen und die Lebensqualität der betroffenen Kinder deutlich verbesserte. Diese Verbesserungen traten früh in der Behandlung auf und hielten über ein Jahr an. Das Mittel wurde gut vertragen, ohne neue Sicherheitsbedenken.

Nemolizumab ist in mehr als 40 Ländern für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis sowie für Erwachsene mit einer anderen Hauterkrankung namens Prurigo nodularis zugelassen. Für Kinder unter 12 Jahren besteht bisher keine Zulassung. Weitere Zulassungsverfahren sind laut Galderma im Gange.

awp-robot/hr

Zug (awp)