Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9458 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’171 -0.3%  Bitcoin 69’463 -0.5%  Dollar 0.8344 0.1%  Öl 103.4 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Logitech2575132Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Rieter-Aktie: Führungswechsel bei Rieter – Lippuner wird neuer CEO
KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffett geht - und diese fünf Japan-Aktien rücken plötzlich ins Rampenlicht
Lonza-Aktie: Veränderungen im Verwaltungsrat angekündigt
BMW-Aktie: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel
Suche...
ETF Sparplan
Dreijahres-Daten 30.09.2026 07:12:37

Galderma-Aktie: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis

Galderma-Aktie: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis

Galderma hat neue Dreijahres-Daten zu seinem Medikament Nemluvio für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis vorgelegt.

Die Daten zeigen, dass das Mittel über einen Zeitraum bis 152 Wochen gut verträglich war und anhaltende Verbesserungen bei Hautläsionen, Juckreiz, Schlafstörungen und Lebensqualität bewirkte, wie der Hautpflege-Konzern Galderma am Mittwoch mitteilte.

Präsentiert werden die Ergebnisse am 1. Oktober 2026 am Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) in Wien. Die Daten stammen aus der offenen Langzeiterweiterungsstudie Arcadia, die Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis über bis zu 200 Wochen begleitet.

Bis Woche 152 erreichten bis zu 75 Prozent der Patienten eine mindestens 90-prozentige Verbesserung des Schweregrads ihres Ekzems. Bis zu 67 Prozent erzielten eine klare oder nahezu klare Haut, heisst es weiter.

Zudem berichteten bis zu 88 Prozent der Teilnehmer über eine klinisch bedeutsame Linderung des Juckreizes, und bis zu 92 Prozent verzeichneten relevante Verbesserungen ihrer Lebensqualität. Das Sicherheitsprofil von Nemluvio zeigte keine neuen Auffälligkeiten gegenüber früheren Zwischenauswertungen.

Nemluvio ist in mehr als 40 Ländern sowohl für mittelschwere bis schwere Neurodermitis als auch für Prurigo nodularis - eine chronische Hauterkrankung mit starkem Juckreiz und knotenartigen Hautveränderungen - zugelassen. In den USA verfügt das Mittel über eine Zulassung für Erwachsene mit Prurigo nodularis sowie für Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis.

awp-robot/cg

Zug (awp)

Weitere Links:

Leonteq-Aktie: Fitch bestätigt Bonitätsnote mit stabilem Ausblick

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

07:14 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
29.09.26 Pharma entdeckt das Gewicht
29.09.26 SMI schlägt sich wacker
29.09.26 SG-Marktüberblick: 29.09.2026
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’499.39 19.64 SSBLXU
Short 14’809.54 13.67 SL4BRU
Short 15’342.45 8.97 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.92 SPB9EU
Long 13’062.30 13.94 SU3B7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Kühne+Nagel: Doppelte Fantasie
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.