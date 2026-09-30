Galderma-Aktie: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis

Die Daten zeigen, dass das Mittel über einen Zeitraum bis 152 Wochen gut verträglich war und anhaltende Verbesserungen bei Hautläsionen, Juckreiz, Schlafstörungen und Lebensqualität bewirkte, wie der Hautpflege-Konzern Galderma am Mittwoch mitteilte.

Präsentiert werden die Ergebnisse am 1. Oktober 2026 am Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) in Wien. Die Daten stammen aus der offenen Langzeiterweiterungsstudie Arcadia, die Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis über bis zu 200 Wochen begleitet.

Bis Woche 152 erreichten bis zu 75 Prozent der Patienten eine mindestens 90-prozentige Verbesserung des Schweregrads ihres Ekzems. Bis zu 67 Prozent erzielten eine klare oder nahezu klare Haut, heisst es weiter.

Zudem berichteten bis zu 88 Prozent der Teilnehmer über eine klinisch bedeutsame Linderung des Juckreizes, und bis zu 92 Prozent verzeichneten relevante Verbesserungen ihrer Lebensqualität. Das Sicherheitsprofil von Nemluvio zeigte keine neuen Auffälligkeiten gegenüber früheren Zwischenauswertungen.

Nemluvio ist in mehr als 40 Ländern sowohl für mittelschwere bis schwere Neurodermitis als auch für Prurigo nodularis - eine chronische Hauterkrankung mit starkem Juckreiz und knotenartigen Hautveränderungen - zugelassen. In den USA verfügt das Mittel über eine Zulassung für Erwachsene mit Prurigo nodularis sowie für Patienten ab 12 Jahren mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis.

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Zug (awp)