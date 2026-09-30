Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Galderma zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 166,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Galderma-Aktie sogar auf 169,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 169,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 131'263 Galderma-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2026 auf bis zu 188,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galderma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 134,20 CHF. Abschläge von 19,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Galderma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,566 USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,80 USD je Galderma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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