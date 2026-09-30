Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 12:29:00
Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag mit Kursplus
Die Aktie von Galderma gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Galderma-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 167,20 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Galderma-Aktie bei 169,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 169,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 89'086 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2025 bei 134,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,74 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,566 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie kaum verändert: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Galderma-Aktie vor SMI-Aufstieg: Das sind die Pläne des CEO
Galderma-Aktie sinkt: Hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Schläfenkorrektur mit Filler Restylane Volyme
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
16:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: SLI am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich schwächer (finanzen.ch)