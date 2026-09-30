Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag mit Kursplus

Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Galderma-Aktie bei 169,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 169,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 89'086 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2025 bei 134,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,74 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,566 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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