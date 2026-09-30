Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721
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30.09.2026 09:29:00
Galderma Aktie News: Galderma zeigt sich am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Galderma zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Galderma-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 167,90 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Galderma-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 167,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'008 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Galderma-Aktie sogar auf 169,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,70 CHF. Zuletzt wechselten 26'937 Galderma-Aktien den Besitzer.
Am 30.06.2026 markierte das Papier bei 188,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 134,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galderma-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,566 USD.
Die Galderma-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galderma rechnen Experten am 09.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galderma-Aktie in Höhe von 4,80 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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