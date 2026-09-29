Galderma Aktie News: Galderma legt am Dienstagnachmittag zu

Im SIX SX-Handel gewannen die Galderma-Papiere um 16:28 Uhr 2,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'951 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Galderma-Aktie bis auf 167,05 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 162,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 122'691 Galderma-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,25 CHF erreichte der Titel am 30.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,61 Prozent. Am 02.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,565 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galderma-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,79 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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