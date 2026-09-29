Galderma Aktie News: Galderma tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 166,15 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'020 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Galderma-Aktie bei 167,05 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 78'238 Galderma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,30 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 134,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,23 Prozent könnte die Galderma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 CHF an Galderma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,565 USD.

Galderma wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galderma einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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