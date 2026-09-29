Galderma Aktie News: Galderma am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Die Galderma-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 161,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. In der Spitze legte die Galderma-Aktie bis auf 163,40 CHF zu. Der Kurs der Galderma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 161,70 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'576 Galderma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2026 bei 188,25 CHF. Der aktuelle Kurs der Galderma-Aktie ist somit 16,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 134,20 CHF. Abschläge von 17,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 USD, nach 0,350 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galderma am 11.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Galderma-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Galderma im Jahr 2026 4,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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