Galderma Aktie News: Galderma zieht am Nachmittag an

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 186,45 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galderma-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 187,35 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galderma-Aktien beläuft sich auf 108'916 Stück.

Bei 193,90 CHF erreichte der Titel am 26.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,523 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,86 USD je Galderma-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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