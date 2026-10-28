|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 16:29:00
Galderma Aktie News: Galderma zieht am Nachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Galderma. Die Aktionäre schickten das Papier von Galderma nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 186,45 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 186,45 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'588 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galderma-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 187,35 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,30 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galderma-Aktien beläuft sich auf 108'916 Stück.
Bei 193,90 CHF erreichte der Titel am 26.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galderma-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,523 USD. Im Vorjahr erhielten Galderma-Aktionäre 0,350 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,86 USD je Galderma-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galderma-Aktie
Galderma-Aktie tiefer: China erteilt Zulassung für Faltenbehandlung
Galderma-Aktie deutlich höher: Dermatologie-Spezialist hebt Guidance für 2026 erneut an
Ausblick Galderma: Hoffnung auf Wachstum, Warten auf Zulassungen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galderma
|
09:29
|Galderma Aktie News: Galderma gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Galderma Aktie News: Galderma zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Börse Zürich: SMI am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Galderma Aktie News: Galderma am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Galderma
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Galderma am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.