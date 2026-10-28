Galderma Aktie News: Galderma gewinnt am Vormittag

Das Papier von Galderma legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 185,65 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'523 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Galderma-Aktie sogar auf 185,95 CHF. Bei 185,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'001 Galderma-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 193,90 CHF erreichte der Titel am 26.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,30 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Galderma-Aktie liegt somit 36,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,523 USD. Im Vorjahr hatte Galderma 0,350 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,86 USD je Aktie in den Galderma-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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